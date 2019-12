Nintendo-Switch-Package mit Konsole und Spielen gewinnen!

Wir verlosen eine Nintendo Switch Lite und ein Spiele-Bundle bestehend aus Pokémon Schwert & Schild, The Legend of Zelda: Link’s Awakening sowie Luigi’s Mansion 3.

Wer einem Videospieler bzw. einer Videospielerin heuer zu Weihnachten ein richtig cooles Geschenk unter den Christbaum legen möchte, ist mit diesem Nintendo-Package gut bedient. In Kooperation mit Nintendo Austria verlosen wir eine brandneue Switch-Lite-Konsole sowie ein dazu passendes Spiele-Bundle, bestehend aus Pokémon Schwert & Schild, The Legend of Zelda: Link’s Awakening sowie Luigi’s Mansion 3.

Infos zu Konsole und Games

Die Nintendo Switch Lite ist der perfekte Begleiter für unterwegs.

Nintendo Switch Lite – Trailer © Video: YouTube / Nintendo DE

Mit den beiden neuen Pokémon-Editionen Schwert und Schild kommen Monstertrainer wieder voll auf ihre Kosten – so umfangreich war noch kein Spiel der Reihe!

Pokémon Schwert & Schild – Trailer © Video: YouTube / Nintendo DE

Das meisterliche Remake des Game-Boy-Klassikers von 1993 sieht nicht nur zum Anbeißen aus, sondern hat sogar das Zeug zum „Spiel des Jahres 2019“.

The Legend of Zelda: Link's Awakening – Trailer © Video: YouTube / Nintendo DE

Gruselspaß für die Jüngeren: Super Marios Bruder Luigi geht wieder auf Gespensterjagd.

Luigi’s Mansion 3 – Trailer © Video: YouTube / Nintendo DE

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach das folgende Formular aus – mit ein bisschen Glück zählen Sie schon bald zu den Gewinnern. Viel Spaß!