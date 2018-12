Jetzt Mission: Impossible – Fallout auf DVD und Blu-ray gewinnen!

Anlässlich des Heimkinostarts von Mission: Impossible – Fallout verlosen wir 3 DVDs und 3 Blu-rays zum Actionfilm der Superlative!

Nach den Ereignissen im Vorgänger, bei denen Ethan Hunt (Tom Cruise), seine Helfer Luther (Ving Rhames) und Benji (Simon Pegg) sowie die MI6-Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) das fiese Genie Solomon Lane (Sean Harris) einkassiert hatten, wurde die IMF kurz ruhend gestellt. Eine neue CIA-Chefin (Angela Bassett) hält nicht viel von der Truppe. Diese Haltung wird einzementiert, als eine Terrorgruppe namens „Die Apostel“ auftaucht und versucht, drei leicht in Nuklearbomben umzubauende Plutoniumkerne zu erwerben. Hunts Versuch, in Berlin an dieses Plutonium zu kommen, scheitert nämlich. Um sicherzustellen, dass Hunt kein zweites Mal versagt, wird CIA-Agent August Walker (Cavill) in Hunts Team beordert

Mission: Impossible – Fallout (Trailer) © Video: Paramount Pictures

Ein nahezu perfekter Adrenalinkick

Es bereitet nach wie vor enorm viel Spaß, sich diesen sechsten Mission: Impossible-Film voller Finten und Wendungen anzusehen. Das liegt nicht nur an den wirklich sensationellen Actionszenen, sondern auch an den sehr menschlichen Figuren, die Zweifel und Skrupel kennen, und dem wohldosierten Humor. Fans greifen zur technisch makellosen Blu-ray, die auch mit grandiosen Extras (Audiokommentare, Making-of u. a.) punktet.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Anlässlich des Heimkinostarts von Mission: Impossible – Fallout am 13. Dezember 2018 verlosen wir drei DVDs und drei Blu-rays des Films. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!