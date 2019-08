Fan-Packages zu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order gewinnen!

Wir verlosen zwei Fan-Packages zu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – jeweils bestehend aus dem Videospiel für Nintendo Switch, Poster, Anhänger und Marvel-Actionfiguren.

Ob in Comics, Filmen, Serien oder Videospielen – die Abenteuer der Helden und Schurken aus dem Marvel-Universum begeistern seit Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt. Im exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichten Action-Rollenspiel Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order müssen die beliebten Charaktere ihre Kräfte bündeln, um in einer brandneuen Geschichte Bösewicht Thanos zu besiegen. Dabei können Marvel-Fans erstmals in der Serie auch in die Rolle von Loki schlüpfen! Ein weiterer Grund zur Freude: Künftig erscheinen sowohl Gratis-Updates wie auch kostenpflichtige Download-Pakete mit neuen Inhalten! Für Langzeitspaß ist also gesorgt ;-)

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - Trailer © Video: Marvel / Nintendo

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Passend zum Release des Games, verlosen wir zwei Fan-Packages, die jeweils aus dem Hauptspiel Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order für Nintendo Switch, einem Poster, Anhängern und Marvel-Actionfiguren bestehen. Mitmachen geht ganz einfach und zahlt sich auf jeden Fall aus: einfach untenstehendes Formular ausfüllen, Lieblings-Charakter aus dem Marvel-Kosmos auswählen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Viel Glück!