Videospiele zum ‚The LEGO Ninjago Movie‘ gewinnen!

Sechs Ninjas auf dem Weg zum Erwachsenwerden: Was mit ‚The LEGO Ninjago Movie‘ im Kino gut funktioniert, kann auch als Videospiel nicht verkehrt sein. Wir verlosen das liebevolle Baustein-Abenteuer für Heimkonsolen.

Passend zum Kinoabenteuer ‚The LEGO Ninjago Movie‘ verlosen wir das Videospiel zum Kinofilm. Fans des dänischen Spielzeugriesen dürfen sich auf einen weiteren spannungsgeladenen Eintrag im beliebten Universum der Bausteine freuen. Diesmal stehen die Freunde Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane und Nya im Mittelpunkt – sechs junge Ninjas auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

‚The LEGO NINJAGO Movie‘ - Trailer 1 © Video: YouTube

‚The LEGO Ninjago Movie Videogame‘ für Xbox One, PS4 und Switch warten!

Jetzt mitmachen und gewinnen!

In Kooperation mit Warner Bros. Interactive Entertainment verlosen wir je zwei Exemplare des Videospiels für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Mitmachen geht ganz einfach: Untenstehendes Formular ausfüllen, absenden, und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Wir wünschen viel Glück!