Krypton: Coole Fan-Pakete zur Superman-Serie gewinnen!

Krypton-Fans können sich mit den tollen Merchandise-Sets von SYFY jetzt zu ihrem Haus bekennen. Egal ob El, Zod, Vex, oder Em, hier ist für jeden etwas dabei!

Die Serie erzählt ein bisher unbekanntes Kapitel in der Geschichte um Superman und seines Heimatplaneten Krypton und betritt damit Neuland im Superhelden-Universum. In einer fantastischen neuen Welt, 200 Jahre vor Supermans Geburt, leidet das Volk auf Krypton unter einer religiösen autokratischen Herrschaft. Der junge Seg-El (Cameron Cuffe), Großvater des legendären „Mann aus Stahl“, steht vor beinahe unmöglichen Herausforderungen. Als Geächteter in einer rigorosen Klassengesellschaft muss er den Namen des Hauses El wiederherstellen und diejenigen beschützen, die er liebt. Konfrontiert mit den berühmt-berüchtigten DC Charakteren Brainiac (Blake Ritson) und dem Zeitreisenden Adam Strange (Shaun Sipos) scheint alles auf eine schier unausweichliche Zukunft hinauszulaufen – eine Welt ohne Superman.

SYFY zeigt Krypton immer donnerstags um 21.00 Uhr, die Wiederholung der Vorwochenfolge ist jeweils um 20.15 Uhr zu sehen.

Coole Merchandise-Sets zur Superman-Serie!

Die Fan-Pakete bestehen jeweils aus einer schicken Alu-Trinkflasche von SYFY, einer Dose Modelliersand sowie wahlweise einem T-Shirt (Größe L) der Krypton-Häuser El, Zod, Vex oder Em.

© Warner Bros. Entertainment Inc./2017 SYFY Media, LLC

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!