Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Show am 12. Februar 2019 um 20.00 Uhr in der Arena Wien.

2015 stellte Akte-X-Star David Duchovny sein erstes Studioalbum Hell or Highwater fertig. Sein zweites, Every Third Thought, erschien im Februar 2018. Schauspieler Duchovny ist mit seiner Band schon durch Europa, die USA, Neuseeland und Australien getourt und wird 2019 für eine weitere Tour nach Europa zurückkehren. Am 12. Februar 2019 können Sie sich selbst in der Arena Wien von seinem Talent als Musiker überzeugen.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!