Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Finale am 20. Oktober in der Wiener Stadthalle plus 5 x die neue CD ‚Kiddy Contest Vol. 24‘.

Kein anderes Musikformat kann auf eine derart lange und erfolgreiche Geschichte verweisen: Der Kiddy Contest ist längst ein Phänomen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistern in dieser Show die jüngsten Pop-Talente des Landes mit neutextierten Versionen aktueller Hits. Die Bilanz: Top-Quoten im TV, Spitzenplätze in den Charts und Dutzende Gold- und Platin-Awards für 1,5 Mio verkaufte Tonträger.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Am 20. Oktober 2018 findet in der Wiener Stadthalle ab 18.00 Uhr das Finale der diesjährigen Ausgabe statt – die Karten sind bereits restlos ausverkauft. Mit TV-MEDIA haben Fans allerdings noch die Chance, sich vor Ort Plätze zu sichern: Wir verlosen 3 x 2 Tickets – und als Goodie legen wir fünf Exemplare der neuen CD ‚Kiddy Contest Vol. 24‘ obendrauf! Mitmachen zahlt sich also aus und geht ganz einfach: Untenstehendes Formular ausfüllen, absenden und mit ein bisschen Glück gewinnen. Viel Spaß!

Wer beim Gewinnspiel leer ausgeht, muss übrigens nicht verzagen: PULS 4 überträgt das Spektakel ab 18.05 Uhr live im Fernsehen und stellt zudem einen Livestream auf puls4.com zur Verfügung. Mehr Infos zum Kiddy Contest 2018 finden Sie hier.