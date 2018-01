Eröffnet wird die japanische Pop-Kultur-Filmfestival mit dem Film ‚Tokyo Ghoul‘. Auch in den österreichischen UCI-Kinos gibt’s das Spektakel zu sehen!

Die „KAZÉ Anime Nights“ der vergangenen zwei Jahre haben mit Top-Animes wie ‚One Piece Gold‘, ‚Detektiv Conan‘ oder ‚A Silent Voice‘, die Kinosäle gefüllt. Doch nicht nur Animes, auch Realfilmadaptionen wie ‚Attack on Titan‘ oder ‚I am a Hero‘, zogen die Fans in ihren Bann. Ein weiteres Highlight bahnt sich nun mit der Europapremiere von ‚Tokyo Ghoul‘ an: Von Februar bis August werden im Zuge der „KAZÉ Asia Nights“ an jedem ersten Freitag im Monat verschiedene japanische und koreanische Filme in deutscher Synchronisation gezeigt!

Das Beste an der Sache: Anime-DVD-Verleger KAZÉ denkt nicht nur an die Fans aus Deutschland, sondern ist sich auch dem japanischen Pop-Kultur-Hype in Österreich bewusst. Hierzulande nehmen die UCI-Kinos Graz Annenhof, Wien SCS sowie Wien Millennium City an der Aktion Teil.

Das vollständige Line-Up für 2018 im Überblick

2. Februar 2018: Tokyo Ghoul (Japan 2017; Regie: Kentaro Hagiwara)

2. März 2018: The Virgin Psychics (Japan 2015; Regie: Shion Sono)

6. April 2018: 100 Yen Love (Japan 2014; Regie: Masaharu Take)

4. Mai 2018: Death Note: Light Up the New World (Japan 2016; Regie: Shinsuke Sato)

1. Juni 2018: Persona non Grata (Japan 2015; Regie: Cellin Gluck)

6. Juli 2018: A Day (Südkorea 2017; Regie: Cho Sun-ho)

3. August 2018: Corpse Party (Japan 2015; Regie: Masafumi Yamada)

In Zusammenarbeit mit der „KAZÉ Asia Night“, verlosen wir 10 x 2 Kinotickets für den Eröffnungsfilm ‚Tokyo Ghoul‘. Die Karten können in jedem teilnehmenden Kino Österreichs eingelöst werden. Mitmachen bei der Verlosung ist schnell erklärt: Einfach untenstehendes Formular ausfüllen, absenden und mit ein wenig Glück gewinnen. Viel Spaß!

Um was geht’s bei diesem Film eigentlich?

Mitten in Japans Hauptstadt Tokyo leben sie: Ghule, die sich von Menschen ernähren. Das muss auch Bücherwurm Ken am eigenen Leib erfahren, als ihm sein Schwarm Liz beim langersehnten Date die köstlichen Innereien aus dem Leib reißen will. Der Schwerverletzte erwacht kurz darauf im Krankenhaus – und erfährt, dass ihm die Organe seiner Angreiferin transplantiert wurden. Schnell stellt er fest, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt: Normales Essen riecht und schmeckt verdorben, nichts, was er zu sich nimmt, kann er verdauen. Dafür entwickelt er, sehr zu seinem Verdruss, Appetit auf Menschenfleisch – selbst auf seinen besten Freund Hide.

‚Tokyo Ghoul‘ - Kino-Trailer © Video: YouTube

Ob Ken will oder nicht, seine Entwicklung zum Ghul schreitet unaufhaltsam voran. Schließlich muss er sich entscheiden, welchen Weg er tatsächlich einschlagen wird. Kann er, obwohl er einst selbst ein Mensch war, nun gegen die gnadenlosen Ghul-Ermittler vom CCG kämpfen? Live-Action auf höchstem Niveau: der Realfilm zum gleichnamigen Anime- und Manga-Bestseller! Hier gibt’s nicht nur spritzendes Blut, sondern endlich auch mal ungewohnte Einblicke in die feindliche „andere Seite“. (FSK 16)

Mehr Infos zu den „KAZÉ Asia Nights“ finden Sie hier bzw. im Eventkalender auf der offiziellen Homepage der UCI Kinowelt Österreich.