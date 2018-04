Jetzt Actionfiguren von ‚Isle of Dogs – Ataris Reise‘ gewinnen!

‚Isle of Dogs – Ataris Reise‘

Am 11. Mai startet der neue Animationsfilm von Wes Anderson in den österreichischen Kinos. Wir verlosen einen Komplettsatz Actionfiguren zu ‚Isle of Dogs – Ataris Reise‘.

‚Isle of Dogs – Ataris Reise‘ erzählt die Geschichte von Atari Kobayashi, dem 12-jährigen Pflegesohn des korrupten Bürgermeisters Kobayashi. Als durch einen Regierungserlass alle Hunde der Stadt Megasaki City auf eine riesige Mülldeponie verbannt werden, macht sich Atari allein in einem Miniatur-Junior-Turboprop auf den Weg und fliegt nach Trash Island auf der Suche nach seinem Bodyguard-Hund Spots.

‚Isle of Dogs – Ataris Reise‘ (Offizieller Trailer) © Video: YouTube

Dort freundet er sich mit einem Rudel Mischlingshunde an und bricht mit ihrer Hilfe zu einer epischen Reise auf, die das Schicksal und die Zukunft der ganzen Präfektur entscheiden wird.

Jetzt einen Komplettsatz Actionfiguren gewinnen!

© 20th Century Fox

Passend zum Kinostart verlosen wir einen Satz Actionfiguren. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie nur untenstehendes Formular ausfüllen, absenden und mit ein bisschen Glück werden Sie kurz darauf von uns kontaktiert. Viel Glück!

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Telefon TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News und der Agentur Dohr sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass deren oben angegebenen Daten zwecks Zusendung des Preises an den Sponsor des Preises (Agentur Dohr) weitergegeben werden sowie dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin TV-Media und auf www.tv.media.at unentgeltlich veröffentlicht werden. Die Verlagsgruppe News GmbH und die news networld internetservice GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 18.05.2018, Druckfehler & Irrtümer vorbehalten. ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die Verlagsgruppe News GmbH, die news networld internetservice GmbH und die Verlagsgruppe Medienservice GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren und diese Daten zu denselben Zwecken an die Agentur Dohr weitergeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz <AT> vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/Datenschutzpolicy.

‚Isle of Dogs – Ataris Reise‘ startet am 11. Mai in den österreichischen Kinos.