Private Themen umgeht sie elegant, ihr soziales Engagement findet meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gutes tun, nicht viel drüber sprechen, ist ihr Anliegen. Wir verlosen 3 x das Porträt von Inka Bause in Buchform!

Blonder Strubbelkopf zum feschen Dirndl, lockerluftige Moderationen, schön in die Kamera lächelnd – so kennen die RTL-Fans die »Bauer sucht Frau«-Moderatorin Inka Bause.

Teenie-Star mit eingängigen Pop-Hits, Modeikone ihrer Generation in der DDR der 80er mit Comeback in den späten 90ern – so kennen Schlagerfans »ihre« Inka.

Wer ist Inka Bause heute? In ihrer über 30 Jahre andauernden Karriere professionalisierte sie den Umgang mit den Medien. Es ist schwierig, in ihrem übervollen Terminkalender Zeit für lange Interviews zu finden. Die gibt es regelmäßig per Zuteilung von RTL, gesprochen wird dort über neue »Bauer«-Kandidaten, kaum über Frau Bause. Private Themen umgeht sie elegant, ihr umfangreiches soziales Engagement findet meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gutes tun, nicht viel drüber sprechen, ist ihr Anliegen.

Doch 2018 erfüllt sie sich einen ganz besonderen Wunsch – eine Konzerttournee mit den Liedern ihres Lebens. Für »kurz & bündig« beobachten wir sie bei den Vorbereitungen und finden heraus, wer Inka Bause heute ist.

Das Buch blickt tiefer ins Privatleben von Inka Bause © Kurz & bündig-Verlag

Mitmachen und gewinnen - so geht’s

Füllen Sie einfach das Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!