Bernhard Speer und Christopher Seiler signieren Euch die DVD-Boxen der 4. Staffel ihrer Erfolgsserie! Haut scho hi, oda?

Ein Kamerateam begleitet einen arbeitslosen Trunkenbold (Christopher Seiler) durch seinen Alltag. Ein furchtbarer Ungustl, der sein Herz auf der Zunge trägt und sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Kennt man von anderen Formaten? Natürlich. Mit Absicht. Die Macher wollen und müssen nichts erklären und deuten. Aber allen Fans, die in ‚Horvathslos‘ eine Persiflage auf Reality Dokus oder eine Satire über „Verdummungs-Fernsehen“ sehen, auch nicht widersprechen.

Sympatischer Arschtritt für Reality Dokus

Ende 2013 erfand Christopher Seiler die Figur Anton Horvath und verfrachte sie gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Bernhard Speer als Webserie auf YouTube – die sich binnen kürzester Zeit auch über die österreichischen Landesgrenzen hinaus zum Phänomen entwickelte. Es folgten u. a. ein Buch für den klassischen Handel sowie zwei weitere Staffeln (jede mit Gold-Verkaufsstatus!), die direkt für den Verbrauchermarkt produziert wurden. Schlecht geht es den beiden Serienschöpfern auch als Musiker nicht, denn gemeinsam bilden sie die Band Seiler und Speer, deren Hit-Album ‚Ham kummst‘ mit 4-fach-Platin ausgezeichnet wurde!

‚Horvathslos‘ – Aller Anfang ist Horvath (S01E01) © Video: YouTube

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Am 4. Oktober folgt der mit Spannung erwartete vierte Teil der kultigen Prolo-Serie, die es trotz fantastischer Vorzeichen immer noch nicht ins Fernsehen geschafft hat. Das stört die Fans aber nicht, denn sie begnügen sich dafür mit der XXL-DVD-Box (drei Silberlinge!) – die sogar extra für die TV-MEDIA-Community von den beiden Machatscheks signiert wurde! Drei Stück dieser exklusiven Exemplare mischen wir an dieser Stelle unters Volk, und alles was Du tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist untenstehendes Formular auszufüllen. Viel Glück!