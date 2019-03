Comic-Fans aufgepasst: Jetzt die Hellboy Kompendien 1-3 gewinnen!

Mit diesen drei Hellboy-Gesamtausgaben (insgesamt über 1.400 Seiten!) hat man auf einen Schlag die komplette Geschichte des Halbdämonen daheim im Regal stehen!

Hellboy ist zurück und Fans des roten Comic-Teufels haben doppelten Grund zur Freude. Im Kino feiert der Kulthero sein Comeback: In Hellboy – Call of Darkness (Ö-Kinostart: 11. April) wird der Teufelskerl zwar nicht mehr von Ron Perlman dargestellt, dafür macht fortan Stranger-Things-Sheriff David Habour keine schlechte Figur in Mike Mignolas düsterem Comic-Epos - und an coolen Sprüchen mangelt es dem Neo-Höllenburschen ebenfalls nicht gerade. Auch hinter der Kamera gab es einen Besatzungswechsel, denn Guillermo del Toro – der sich jahrelang um einen dritten Teil der Filmreihe bemühte! – wurde durch Neil Marshall ersetzt.

Hellboy – Call of Darkness (Trailer #2) © Video: YouTube / Constantin Film

Drei auf einen Streich: Die komplette Hellboy-Story

Ob sich eingefleischte Fans des Halbdämonen nun über den neuen Streifen freuen, oder ihn ob der oben genannten Änderungen boykottieren, tut in unserem Fall jedoch nichts zur Sache. In Kooperation mit dem Cross Cult Verlag verlosen wir nämlich die drei Sammelbände der Hellboy-Saga. Mit den Kompendien 1 bis 3 decken sich Comic-Fans damit das gesamte Spektrum der Hellboy-Comics ab – und bekommen obendrein auch bisher unveröffentlichte bzw. nicht ins Deutsche übersetzte Handlungsbögen geliefert. Bei über 1.400 farbigen Seiten blüht nicht nur den Comic-Fans das Herz auf. Mehr Infos zu den Büchern gibt es übrigens hier.

Die Kompendien 1-3 umfassen die komplette Hellboy-Story und sind nicht nur für Fans des Halbdämonen ein Grund zur Freude! © Cross Cult / Dark Horse Comics

Jetzt mitmachen und gewinnen!

