Kinotickets für „Gans im Glück“ gewinnen!

Wir verlosen 10 x 2 Karten für den Animationshit – einlösbar in allen Kinos, solange der Film läuft.

Als eingefleischter Junggeselle mit leichten Macho-Allüren tendiert Gänserich Peng dazu sich permanent selbst zu überschätzen. Mit seinen waghalsigen Flugkunststücken sabotiert er immer wieder das Formationsflugtraining seiner Artgenossen, welche sich bald auf den langen Weg in den Süden aufmachen wollen. Doch dieses Mal hat es Peng etwas übertrieben und landet unsanft auf dem Boden der Realität: Die Gänse haben den Abflug gemacht und Bruchpilot Peng bleibt mit lahmem Flügel zurück.

Aber er ist nicht der einzige, der den Anschluss verloren hat: Zwei vorlaute Entenküken wurden ebenfalls von den Ihren getrennt und bitten ausgerechnet Peng um Hilfe. Das schmeckt diesem zunächst überhaupt nicht. Für die Winzlinge hat er nicht allzu viel übrig; die gehen ihm gehörig auf die Nerven. Doch Peng erkennt auch einen Vorteil in der unfreiwilligen Allianz: Die zwei Küken bieten einen hervorragenden Schutzschild auf der gefährlichen Reise, die die drei nun im Gänsemarsch antreten. Was Peng noch nicht ahnt: Er wird noch einige Federn lassen und erkennen, dass in seiner stolzgeschwellten Gänserich-Brust offenbar so etwas wie ein Vaterherz schlägt …

Jetzt mitmachen und gewinnen – so einfach geht’s:

Wir verlosen 10 x 2 Karten für den herzigen Animationsfilm (Kinostart: 9. August). Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, füllen Sie einfach unser Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und gute Unterhaltung!