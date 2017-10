‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘

Arr, mit diesem TV-MEDIA-Gewinnspiel können auch Landratten in See stechen: Wir verlosen zwei Fan-Pakete rund Jack Sparrows neuestes Abenteuer ‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘. Schnell mitmachen, sonst wandert Ihr über die Planke!

Johnny Depp meldet sich als Captain Jack Sparrow zurück! Sein neuestes Abenteuer ‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘ war im Kino ein voller Erfolg und ist mittlerweile auch auf DVD und Blu-ray erhältlich.

‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘ - Trailer © Video: YouTube

Blu-rays und Goodies erwarten Euch!

Wir verlosen passend zu Disneys Piraten-Hit zwei coole Fan-Pakete, bestehend aus dem Hauptfilm im wunderschönen Steelbook-Case als Blu-ray/3D-Blu-ray Doublefeature, T-Shirt, Federpenal, Pins, Soundtracks und Postern.

Package 1: Steelbook, Federpenal, Soundtrack, Pin, Poster © Walt Disney Pictures

Package 2: Steelbook, T-Shirt, Soundtrack, Pin, Poster © Walt Disney Pictures

Mitmachen und gewinnen – so einfach geht’s:

Einfach unser Formular ausfüllen, und schon nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Wir wünschen viel Glück!