Mit Ja! Natürlich Familienurlaube am Bio-Bauernhof gewinnen

Österreichs bekannteste Bio-Marke lädt Sie ein, Bio-Landwirtschaft ganz aus der Nähe zu erleben.

Mit den Bio-Bauern die Tiere versorgen; erfahren, wie man Kühe melkt, Butter rührt oder wann das Heu am besten eingeholt wird – das alles gibt es auf den Ja! Natürlich Bio Bauernhöfen. Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine Woche sowie drei Wochenenden Urlaub am Bio-Bauernhof in der Nationalpark-Region Hohe Tauern. Wie wichtig gesunde Böden für unsere Ernährung sind, erfahren Sie im Kunterbunt auf Seite 10/11, das TV-Media Nr. 36/2019 beiliegt.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Einfach Formular ausfüllen, Frage beantworten – und mit ein bisschen Glück zählen Sie schon bald zu den glücklichen Gewinnern!