Karten für Eberhofer unterwegs gewinnen!

Bestseller-Autorin Rita Falk, Christian Tramitz und BR-Moderator Florian Wagner präsentieren live auf der Bühne des Wiener Globe die frechsten Highlights und die schrägsten Geschichten aus dem Eberhofer-Kosmos.

Dorfpolizist Eberhofer muss mal an die Luft! Raus aus dem Kaff Niederkaltenkirchen mit seinen bleichen Winterkartoffelknödeln, der „dampfnudelbluesigen“ Stimmung und dem an jeder Ecke lauernden Sauerkrautkoma. Franz muss raus in die weite Welt. Und rauf auf die Bühne, wo er die Geschichten so erzählen kann, wie er will und keiner ihm dauernd dazwischenredet oder gar widerspricht, ganz nach seinem Motto: „Obacht! Die Oma wird ned g’schubst!“.

Eberhofer im Globe Wien

Eberhofer-Fans dürfen sich am 28. März 2020 um 19.30 Uhr auf einen launigen Abend mit den frechsten Highlights und amüsantesten Geschichten und Possen aus zehn Jahren Provinzkrimi rund um Niederkaltenkirchen freuen. Mit Christian Tramitz, der Hörbuchstimme vom Franz, dem nie um ein Wort verlegenen Moderator Florian Wagner und selbstverständlich mit der Schöpferin Rita Falk selbst, die bislang unveröffentlichte hintergründige Anekdoten beisteuert.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen 3 x 2 Karten für Eberhofer unterwegs am 28. März 2020. Um an der Verlosung teiltzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Wir wünschen viel Spaß!

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Telefon ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die Woman GmbH & Co KG, die Gusto GmbH & Co KG, die Verlagsgruppe News Medienservice GmbH und die VGN Digital GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren darf und diese Daten zu denselben Zwecken an die Hoanzl VertriebsgesmbH weitergeben kann. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz <AT> vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/Datenschutzpolicy. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding GmbH, der Woman GmbH & Co KG, der Gusto GmbH & Co KG, der Verlagsgruppe News Medienservice GmbH, der VGN Digital GmbH und der Hoanzl VertriebsgesmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin TV-MEDIA und auf www.tv-media.at unentgeltlich veröffentlicht werden darf, sowie dass deren oben angegebenen Daten (Name, Titel, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) zwecks Übermittlung des Preises an den Sponsor des Preises (Hoanzl VertriebsgesmbH) weitergegeben werden dürfen. Die VGN Medien Holding GmbH und die VGN Digital GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 25.03.2020, Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.