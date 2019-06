Den letzten Teil der Drachen-Saga gibt es jetzt auch für daheim - wir verlosen DVDs und Blu-rays!

Das Wikingerdorf Berk hat sich zu einem Ort entwickelt, wo Menschen und Drachen friedlich zusammenleben. Allerdings platzt Berk aus allen Nähten, und es geht chaotisch zu. Hicks ist inzwischen der Häuptling seines Stammes, Ohnezahn der Anführer der großen Drachenhorde um ihn herum. Die beiden verbringen mit ihren Freunden ihre Zeit damit, Drachen aus der Gewalt von Jägern zu befreien und sie mit nach Hause zu nehmen. Schnell wird klar: So kann es nicht weitergehen. Der Platz wird knapp, und die Zweibeiner sind zunehmend genervt. Zudem hat sich herumgesprochen, wie viele Drachen sich an einem einzigen Ort befinden, das weckt Begehrlichkeiten bei den Feinden von Berk, die bald einen scheinbar unbesiegbaren Bösling schicken. Hicks beschließt, die Drachen in Sicherheit zu bringen …

Das letzte Kapitel der Drachenzähmen-Trilogie bietet nicht nur großartig animierte Bilder, die Reihe lebt auch von der außergewöhnlichen Entwicklung der Figuren. Und große Emotionen sind in diesem schönen Finale auch garantiert. Fans sei die technisch tolle Blu-ray empfohlen. – Erhältlich ab 13. Juni 2019.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Wir verlosen jeweils zwei Exemplare der DVD- und Blu-ray-Fassung des Films. Um an der Verlosung mitzumachen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!