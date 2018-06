Wir verlosen DVDs von ‚Downsizing‘

Matt Damon und Kristen Wiig lassen sich für das Wohlergehen des Planeten schrumpfen. Wir verlosen zwei DVDs von ‚Downsizing‘.

In naher Zukunft entdeckt ein norwegischer Forscher (Rolf Lassgård) eine Technik, die organische Lebewesen, inklusive Menschen, auf Spielzeuggröße schrumpfen lässt: Die vermeintliche Rettung des überfüllten und ausgebeuteten Planeten! Wer sich kleinmachen will, lebt in abgeschotteten Biosphären in Saus und Braus, weil „großes“ Geld hier viel mehr wert ist. Darum beschließt das mittelständische, kreditgeplagte Ehepaar Paul und Audrey Safranek (Matt Damon, Kristen Wiig), das Abenteuer zu wagen. Doch für Paul wird es eine Reise in ein völlig anderes Leben, als er geplant hatte …

‚Downsizing‘ - Official Trailer © Video: YouTube

Regisseur Alexander Payne hat uns einige großartige Filme abseits des Mainstreams wie ‚About Schmidt‘, ‚Sideways‘ oder ‚The Descendants‘ geschenkt. Aber hier hat er sich übernommen – die Darstellung der Miniwelt ist unglaubwürdig, das Kleinsein hat null Auswirkung oder Herausforderung auf jene, die es wagen. Es ist eine spröde, passive Liebesgeschichte, aus der nur Christoph Waltz als serbischer Dealer heraussticht. Der Rest ist fein besetzt, aber streckenweise gedankenlos gestaltet, unlogisch und langatmig.

