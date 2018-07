Elyas M'Barek spielt in ‚Dieses bescheuerte Herz‘ einen Hallodri, der sich um einen schwerkranken Teenager kümmern muss - unbedingt Taschentücher bereithalten!

Lenny (Elyas M'Barek) ist nur auf dem Papier erwachsen. Tatsächlich macht der Arztsohn jede Nacht zum Tag, sein Leben besteht aus Partys, Drogen und Mädchen. Als er jedoch eines Nachts mit seinem Sportwagen durch die Garage brettert und im Swimmingpool landet, hat Papa die Nase voll. Der Geldhahn wird augenblicklich zugedreht, wenn Lenny sich nicht ab sofort um den 15-jährigen David (Philip Schwarz) kümmert! Der Teenie ist schwer herzkrank, dass er einen weiteren Geburtstag erlebt, ist fraglich.

Die Begegnung mit ihm soll den Hallodri zu einem verantwortungsbewussten Menschen machen. Widerwillig, aber doch nimmt sich Lenny seiner an und versucht, die letzten Wünsche des Burschen zu erfüllen. Über kurz oder lang wachsen die beiden zusammen, eine echte Freundschaft entsteht Entwaffnend. Stimmt schon, die Geschichte hört sich nicht neu an (beruht aber auf einer wahren Begebenheit!), und Regisseur Marc Rothemund hat keine Angst vor kitschigen Momenten. Aber weil M'Barek ein Sympathieträger und Schwarz eine echte Entdeckung ist, kann man gar nicht anders als lachen und am Ende die eine oder andere Träne zerdrücken - außer man hat ein bescheuertes Herz aus Stein.

