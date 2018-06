Wir verlosen DVDs von ‚Der seidene Faden‘

Regisseur Paul Thomas Anderson lässt Daniel Day-Lewis als Modezar im London der 50er-Jahre aufblühen. Wir verlosen drei DVDs von ‚Der seidene Faden‘.

Reynold Woodcock (Daniel Day-Lewis) war im London der 50er-Jahre ein Modezar, er schneiderte für Königshäuser und Stars. Seine häusliche Scheinwelt bricht zusammen, als der sensible Künstler heiratet und sich mit seiner Frau (Vicky Krieps) einen bizarren Kampf um Dominanz liefert. Paul Thomas Anderson hat nach ‚There Will Be Blood‘ erneut einen Film mit Daniel Day-Lewis gedreht. Ein stilles, aber sehr intensives Drama und eine feine Hommage an den Stil.

‚Der seidene Faden‘ - Trailer © Video: YouTube

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir drei DVDs von ‚Der seidene Faden‘. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Wir wünschen Ihnen viel Glück!