Jetzt Das Haus der geheimnisvollen Uhren auf DVD und Blu-ray gewinnen!

USA, wir schreiben das Jahr 1953: Nachdem der zehnjährige Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) beide Elternteile bei einem Autounfall verloren hat, kommt er bei seinem ebenso schrulligen wie exzentrischen Onkel Jonathan (Jack Black) in der Kleinstadt Zebedee in Michigan unter. Als der belesene Bub Jonathans Haus betritt, verschlägt es ihm zunächst die Sprache: In dem großen, düster anmutenden und irgendwie unheimlichen Gemäuer stehen gefühlt Hunderte von Uhren herum, die laut vor sich hin ticken. Das lässt Jonathan in Lewis Augen noch seltsamer erscheinen. Der Onkel bemüht sich aber redlich, seinem Neffen einen herzlichen Empfang zu bereiten – und erklärt ihm gleich nach seiner Ankunft feierlich, dass es bei ihm keinerlei Regeln gibt. Lewis darf also so viel naschen, wie er mag – und auch aufbleiben, so lange er möchte. Und auch die leicht verschrobene Nachbarin Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett), Onkel Jonathans beste Freundin, macht einen überaus liebenswerten Eindruck.

Mein Onkel ist ein Hexenmeister

Doch schon in der ersten Nacht passiert Unheimliches: ein Brummen, nein, ein dumpfes Ticken irgendwo in den Wänden. Dann ein Geräusch vor seiner Tür. Lewis folgt seinem Onkel in den Keller, wo dieser plötzlich wie ein Berserker mit einer Hacke auf eine Wand eindrischt. Der Bub ist schockiert. Ist sein Onkel etwa ein Axtmörder? Die Auflösung der seltsamen Vorkommnisse ist überraschend: Jonathan und Mrs. Zimmerman geben sich ihm als gelernte Hexenmeister zu erkennen. Lewis ist sofort begeistert und möchte natürlich ebenfalls ein Hexer werden. Onkel Jonathan ist nach kurzem Zögern einverstanden, da er jede Hilfe gebrauchen kann. Denn schon seit geraumer Zeit versucht er im titelgebenden Haus verzweifelt eine magische Uhr zu finden, die irgendwo in den Wänden – bislang unentdeckt – vor sich hin tickt. Natürlich wird der Bub von Neugier gepackt und versucht das Rätsel um die sonderbare Uhr zu lösen. Dabei kommt es, wie es kommen muss: Unbeabsichtigt baut er ordentlich Mist. Und als mit Isaac Izard ein böser, eigentlich schon längst toter Hexenmeister auftaucht, ist plötzlich die ganze Welt bedroht …

Handwerklich top!

Regisseur Eli Roth (u. a. Cabin Fever, The Green Inferno und Hostel), der sich in der Vergangenheit als Spezialist für erwachsenen Horror erwies, gelang mit Das Haus der geheimnisvollen Uhren ein spannendes und oft auch witziges Fantasyabenteuer, das nicht selten an Harry Potter erinnert. Kamera, Sound, Ausstattung, Kostüme und die visuellen Effekte sorgen zumeist für perfekte filmische Illusion. Der Schauwert des Films ist deshalb so gelungen, weil alle Ebenen perfekt ineinandergreifen und Tricktechnik, Ton und Musik stets im Dienst der Geschichte stehen. Vor allem das feine Soundkonzept mit seinen tickenden Uhren oder knarrenden Wänden trägt viel dazu bei, eine angenehm gruselige Atmosphäre zu verbreiten.

