Gewinnspiel: Mit TV-MEDIA in den Circus Roncalli

Circus-Theater Roncalli tourt 2018 wieder durch Österreich. Roncalli-Gründer Bernhard Paul hat dafür ein emotionales und spannendes Programm zusammengestellt, das mit vielen Neuerungen überrascht und das Publikum zum Lachen und Staunen bringt. Wir verlosen für das Gastspiel am 13.9.2018 in Wien 5x2 Karten!

Circus-Theater Roncalli verzichtet mit der Saison 2018 bewusst auf lebende Tiere in der Show und setzt satt dessen auf eine Inszenierung, die die Vitalität des Circus und die Spielfreude des Theaters ebenso nutzt, wie innovative Bühnen-, Licht- und Hologrammtechnik. Somit wird auch die Tierwelt auf vollkommen neue und einzigartige Art zum Leben erweckt. Roncallis lebensgroße Pferde-Puppet ist ein Erlebnis voller Poesie und Hingabe, mit dem Bernhard Paul das Publikum in eine andere Dimension der darstellenden Kunst begleitet.

Das Programm „Storyteller: Gestern–Heute–Morgen“ ist ein Balanceakt zwischen Nostalgie und Moderne und präsentiert Artisten und Clowns, die auf eine Reise zwischen gestern, heute und morgen entführen.

DIE TOURNEEDATEN DES CIRCUS-THEATER RONCALLI:

12. September – 14. Oktober 2018: Rathausplatz, Wien

19. Oktober – 11. November 2018: Messe Freigelände, Graz

16. November – 09. Dezember 2018: Urfahranermarkt, Linz

