Tickets für die Cineplexx Opera gewinnen

Samson et Dalila

Von: Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns Mit: Roberto Alagna und Elīna Garanča

Wann: 20. Oktober 2018 um 19.00 Uhr

Wo: Village Cinema Wien Mitte

In Gaza um 1150 v. Christus wird das Volk der Juden von den Philistern unterdrückt. Samson stachelt die Juden zum Kampf auf, tötet den Anführer der Philister und erringt dadurch einen vermeintlichen Sieg gegen die Unterdrücker. „Danach verliebte sich Samson in eine Frau im Tal Sorek; sie hieß Dalila. Die Fürsten der Philister kamen zu ihr und sagten: Versuch ihn zu betören und herauszufinden, wodurch er so große Kraft besitzt und wie wir ihn überwältigen können.“ So erzählt die Bibel die Geschichte des übermenschlich starken Samson, der über seine Liebe zu Dalila sowohl seine Kraft als auch seine Verbundenheit zu Gott und seinem Volk einbüßt. Und in seinem Freiheitskampf scheitert. Saint-Saëns erzählt die Handlung gleichzeitig als Konflikt zweier Völker sowie zweier Menschen. Und er entwirft eine zeitlose Geschichte, die zwischen inniger Liebessehnsucht und ekstatischem Bacchanal aufgespannt ist. Mit dem Protagonistenpaar wiederum gelangen ihm Prototypen des Opernrepertoires: Starke Figuren, changierend zwischen Liebe, Verrat und Tod. Als die Mezzosopranistin El na Garanca und Tenor Roberto Alagna in einer Neuinszenierung von Carmen an der MET zusammenarbeiteten, schufen die beiden elektrisierende Momente. Nun vereint sich das Star-Duo erneut für eine französische Oper: sie singen die Titelrollen in Saint-Saëns’ biblischen Epos Samson et Dalila. Dirigiert wird dieses Meisterwerk von Sir Mark Elder.

La fanciulla del West

Von: Giacomo Puccini

Giacomo Puccini Mit: Eva-Maria Westbroek und Jonas Kaufmann

Wann: 27. Oktober 2018 um 19.00 Uhr

Wo: Cineplexx Parndorf

Goldrausch, Poker und Revolverschüsse am Fuße der Sierra Nevada: Puccinis naturalistische Oper nach dem Drama Das Mädchen aus dem Goldenen Westen des Amerikaners David Belasco hat alles, was den klassischen amerikanischen Western unwiderstehlich macht. Dazu zählt auch eine große Liebesgeschichte: Minnie, die Wirtin der Goldgräberschenke „Polka“, hat den rauen Glückssuchern der Sierra Nevada ihre besten Jahre geschenkt, als Barfrau, Lehrerin, Autoritätsperson und Angebetete. Nun sucht sie selbst das Glück und findet es in Gestalt von Dick Johnson, einem Neuankömmling im Goldgräberlager, den sie bereits von früher kennt. Jack Rance, der Sheriff der Gegend ist gar nicht einverstanden mit dieser Liaison, hielt er doch selbst um die Hand Minnies an. Johnson hat obendrein keine weiße Weste und wird von den Goldgräbern und dem Sheriff gejagt. Enttäuscht vom Werdegang des Geliebten, weist Minnie diesen zunächst zurück, kämpft aber kurz später gleich zweimal um sein Leben. Die Oper La Fanciulla del West mit ihren übermäßigen Dreiklängen und ihrer farbenreichen Instrumentation fand 1910 an der MET ihre umjubelte Uraufführung. Sopran Eva-Maria Westbroek singt Puccinis revolverschwingende Heldin in diesem romantischen Epos des Wilden Westens. Tenor Jonas Kaufmann kehrt in der Rolle des Geächteten, den sie liebt, an die Metropolitan Opera zurück. Bariton Željko Lucic gibt den wachsamen Sheriff Jack Rance. Dirigieren wird Marco Armillato.

