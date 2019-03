Mit Gatorade und TV-MEDIA zum UEFA Champions League Finale

Gatorade und TV-MEDIA verlosen für eine Person zwei Tickets für das UEFA Champions League Finale in Madrid inkl. Flug und Hotel.

Erleben Sie das UEFA Champions League Finale am 1. Juni live im Wanda Metropolitano Stadion in Madrid. Gatorade sorgt für volle Energie, nicht nur im Training, sondern auch während des Spiels und abseits des Spielfelds. Außerdem ist es das offizielle Sportgetränk der UEFA Champions League, sowie die Nummer 1 unter den Sportgetränken in Österreich. Lassen Sie sich diese einzigartige Chance nicht entgehen.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!