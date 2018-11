„Nicolas Cage fährt zu Hochleistungen auf“, waren sich die internationalen Pressestimmen nach den Screenings von MANDY einig. Und tatsächlich: So trashig und blutig der Horrorfilm aus der Feder von Panos Cosmatos auch sein mag, eines kann man nicht verleugnen – einen abgefahreneren Höllenritt gab’s im Kino die letzten zwanzig Jahre nicht mehr! Wir verlosen passend zur Heimveröffentlichung fünf Blu-rays.

Zugegeben, die Handlung von MANDY passt zwar auf eine Briefmarke, liest sich im Schnellverfahren aber noch verrückter, als der Film tatsächlich ist: Nachdem eine Sekte – rund um ihren sexgesteuerten Anführer Jeremiah Sand (Linus Roache) – die Frau von Holzfäller Red Miller (Nicolas Cage) mit Hilfe von aus der Hölle beschworenen Motorradfahrern abschlachtet (diese sind eigentlich nur „normale“ Menschen, die im Laufe der Zeit aber einem ziemlich heftigen LSD-Mix verfallen sind, Anm.) , verliert der Gute den Verstand und geht auf einen brachialen Rachefeldzug. Dabei wächst Red über sich hinaus, schmiedet sich eine stylishe Streitaxt und entfesselt obendrein noch übermenschliche Kräfte – die beim Bezwingen seiner dämonischen Widersacher auch zwingend nötig sind.

MANDY – Official Trailer © Video: RLJE Films

Ein visionäres Werk epischen Ausmaßes!

Der italienisch-kanadische Trash-Experte Panos Cosmatos (Beyond the Black Rainbow) spendiert Nicolas Cage seine womöglich beste Rolle seit Im Körper des Feindes, bei der der 54-jährige Oscarpreisträger (Leaving Las Vegas) wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass ihm in Sachen Nouveau Shamanic (Cages selbstbetitelte Form des Method Acting) niemand das Wasser reichen kann. Die psychedelischen Bilder – zum Großteil in ein Blutrot getränkt – paaren sich mit einem abgespacten Soundtrack aus der Feder des Isländers Jóhann Jóhannsson und runden das Gesamtwerk eindrucksvoll ab. Wer offen für Experimente ist und sich vom Begriff „Trash“ nicht abschrecken lässt, den erwartet mit MANDY ein visionäres Werk epischen Ausmaßes – alle anderen werden sich über die Laufzeit von 121 Minuten höchstwahrscheinlich eher unwohl fühlen.

Gleich mitmachen: Wir verlosen fünf Blu-rays von MANDY © RLJE Films

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen fünf Blu-rays des bereits jetzt zum Kult erkorenen Trash-Horrors Mandy. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!

Wer beim Gewinnspiel leer ausgeht, kann hier Mandy auch als limitiertes Mediabook oder Ultimate Edition erstehen. *

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Telefon ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die news networld internetservice GmbH und die Verlagsgruppe News Medienservice GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren und diese Daten zu denselben Zwecken an die Koch Media GmbH weitergeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz <AT> vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/Datenschutzpolicy. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Gewinner/die Gewinnerin wird durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding GmbH und der Koch Media GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 18 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass deren Daten (Name, Titel, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) zwecks Zusendung des Preises an den Sponsor des Preises (Koch Media GmbH) weitergegeben werden, sowie dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin TV-MEDIA und auf www.tv-media.at unentgeltlich veröffentlicht werden. Die VGN Medien Holding GmbH und die news networld internetservice GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 14.12.2018. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.