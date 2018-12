Jetzt BlacKkKlansman auf DVD und Blu-ray gewinnen!

Anlässlich des Heimkinostarts von BlacKkKlansman am 21. Dezember verlosen wir 2 DVDs und 3 Blu-rays.

Die USA in den frühen 1970er-Jahren, eine Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche: Der junge Polizist Ron Stallworth (John David Washington) tritt als erster Afroamerikaner seinen Posten als Kriminalbeamter im Colorado Springs Police Department an. Seine Enttäuschung ist riesengroß, als man ihm bloß den wenig angesehenen Posten im Archiv des Reviers zuweist – und er von rassistischen Cop-Kollegen schikaniert und als Laufbursche angesehen wird. So hat sich Stallworth sein Polizistendasein nicht vorgestellt! Also ergreift der junge Mann die Initiative und meldet sich freiwillig für den Einsatz als Undercover-Cop. Als er seinen ersten Job erfolgreich abschließt, wird Stallworth in die Undercover-Abteilung des Reviers versetzt und startet einer inneren Eingebung folgend eine aberwitzige Mission: den lokalen Ku-Klux-Klan zu infiltrieren und bloßzustellen. Also ruft Stallworth kurzerhand die lokale Gruppe der Rassistenvereinigung an und gibt vor, ein weißer Nationalist zu sein. Rasch gelingt es ihm, in den inneren Kreis vorzudringen, er gewinnt sogar das Vertrauen des Klanführers David Duke (Topher Grace). Bei den persönlichen Treffen mit den weißen Rassisten muss Stallworth sich von seinem jüdischen Kollegen Flip Zimmerman (Adam Driver) vertreten lassen, der prompt Insiderwissen über einen tödlichen Anschlagsplan auf die schwarze Bürgerrechtsbewegung erlangt. In der Folge setzen die Undercover-Cops alles daran, die Organisation auffliegen zu lassen …

BlacKkKlansman – Trailer (Deutsch) © Video: Focus Features / Universal Pictures

Ein superbes Krimidrama aus der Feder von Spike Lee

BlacKkKlansman erzählt eine Geschichte, die so absurd ist, dass man kaum glauben kann, dass sie sich in den 70er-Jahren tatsächlich so zugetragen hat. So wirkt der Erzählton zwar überraschend leicht, die Themen haben aber auch heute noch nichts von ihrer Brisanz und Relevanz eingebüßt. BlacKkKlansman entpuppt sich als superbes Krimidrama, das Spike Lee trotz aller Wut auch ironisch und hochunterhaltsam inszeniert hat.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Anlässlich des Heimkinostarts von BlacKkKlansman am 21. Dezember verlosen wir 2 DVDs und 3 Blu-rays des Films. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!