Bioblo Baustein Boxen gewinnen!

Das ideale Geschenk für Weihnachten – wir verlosen je eine Fun Box, Hello Box und eine Colour-Combo

Bioblos sind bunte Spiel- und Konstruktionssteine mit einer einzigartigen Wabenform und perfekten Proportionen von 120 x 24 x 8 mm. Dank des innovativen Materials aus 60% Holzspänen und 40% Recyclingkunststoff (Up-Cycling von Mehrwegtrinkbechern) setzen Bioblos neue Maßstäbe in Sachen Spielzeugökologie und verfügen über hervorragende mechanische Eigenschaften. Der Fantasie und Kreativität beim Bauen sind keine Grenzen gesetzt, was die Bausteine auch für ältere Kinder und Erwachsene attraktiv macht. Nachhaltigkeit ist für das Unternehmertrio keine leere Floskel. Daher soll ihr Produkt nicht nur ökologisch vertretbar und langlebig, sondern auch pädagogisch wertvoll sein. In die Entwicklung waren auch Schul- und Kindergarten Pädagoginnen einbezogen. Bauen und damit etwas Erschaffen macht nicht nur Spaß, sondern fördert Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen. Aber auch Ausdauer und Konzentration werden unterstützt und die Frustrationstoleranz gesteigert – wenn der Turm einstürzt, wird einfach ein neuer gebaut.

