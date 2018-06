Tickets gewinnen: „Best of Austria meets Classic“

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Show zur 60. Saison der Wiener Stadthalle am 21. Juni um 19:30 Uhr.

Mit dabei sind Song-Contest-Queen Conchita, die STS-Drittel Gert Steinbäcker und Schiffkowitz, Klaus Eberhartinger, die Kultgruppe Opus, Astro-Pop Wegbegleiterinnen Marianne Mendt und Stefanie Werger, junge heimische Kultstars wie Wanda, Pizzera & Jaus, Voodoo Jürgens, Seiler und Speer sowie – last but not least – die Nr. 1 vom Wienerwald Wolfgang Ambros. Und natürlich wird auch all jenen gedacht, die nicht mehr dabei sein können – Conchita wird mit einem Duett der etwas anderen Art dem großen Udo Jürgens gedenken. Ein Abend voller Überraschungen und großer Momente ist garantiert.

