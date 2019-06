Tickets für Apocalypse Now – Final Cut gewinnen!

Wir verlosen 48 Tickets (je 2 x 2 pro Kino) für den 15. Juli in ausgewählten Cineplexx Standorten.

In Apocalypse Now wird der Klassiker Herz der Finsternis ins vom Krieg gezeichnete Vietnam von 1969 versetzt. Die Geschichte folgt dem Militärpolizisten Captain Willard (Martin Sheen) auf seiner Mission durch die gewaltverseuchten Kampfgebiete Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze. Ziel ist es, den hochrangigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) zu liquidieren, der im Dschungel einen schrecklichen Kult für sich erschaffen hat. Auf Willards Reise durch den Wahnsinn und die Absurditäten des Krieges fühlt er sich jedoch mehr und mehr zum Dschungel selbst hingezogen, und dessen urtümlicher, geheimnisvoller Macht … Francis Ford Coppolas Meisterwerk als finale Version in 4K und Dolby Atmos.

