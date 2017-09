Anlässlich der Heimkinoveröffentlichung von Ridley Scotts Sci-Fi-Horrorfilm ‚Alien: Covenant‘ verlosen wir Blu-rays in der limitierten Mediabook-Ausführung. Fans der Kult-Franchise müssen bei diesem Gewinnspiel mitmachen!

Mit ‚Alien: Covenant‘ kehrt Ridley Scott zu dem von ihm erschaffenen Sci-Fi-Franchise zurück. Im Mittelteil der Prequel-Trilogie (die 2012 mit ‚Prometheus – Dunkle Zeichen‘ eingeläutet wurde) geht es in gewohnter Manier zur Sache.

Monster-Terror im Weltall

Die Crew des Kolonieschiffs Covenant (darunter Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride und James Franco) ist unterwegs zu einem abgelegenen Planeten am Rand der Galaxie. Sie entdeckt – wie sie glaubt – ein unerforschtes Paradies, aber tatsächlich ist es eine dunkle, gefährliche Welt. Als die Mann- und Frauschaft mit einer ihre Vorstellungskraft übersteigenden Bedrohung konfrontiert wird, muss eine grauenvoller Fluchtversuch unternommen werden.

‚Alien: Covenant‘ – TRAILER (Blu-ray, DVD & Download) © Video: YouTube

Jetzt ‚Alien: Covenant‘ für zuhause gewinnen!

Passend zur Heimkinoveröffentlichung des Films verlosen wir Blu-rays in der limitierten Mediabook-Ausführung. Diese besteht aus einer 36-seitigen Buchverpackung mit exklusivem Blick in Davids Labor, sowie auf die Kreaturen in ‚Alien: Covenant‘, einen Blick hinter die Kulissen sowie Konzeptzeichnungen. Außerdem gibt es natürlich zahlreiches Bonusmaterial (darunter entfallene und erweiterte Szenen und ein Audiokommentar von Regisseur Ridley Scott) zu bestaunen.

‚Alien: Covenant‘ ist jetzt als Download und ab 21. September als 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray und DVD im Handel erhältlich.