Wir verlosen zehn Bildbände zur ORF-Show ‚9 Plätze – 9 Schätze‘, mit prächtigen Fotos zu den schönsten Flecken des Landes und Anregungen für Ihren nächsten Österreich-Urlaub.

Abseits der viel besuchten kulturellen und geografischen Kostbarkeiten Österreichs, kennt bestimmt jeder von uns einen ganz besonders schönen Platz in seiner näheren Umgebung. Diesen Raritäten widmen die ORF Landesstudios seit fünf Jahren die gemeinsame Aktion ‚9 Plätze – 9 Schätze‘. Am diesjährigen Nationalfeiertag wird auch heuer wieder in einer facettenreichen Ranking-Show nach dem schönsten Fleck des Landes gesucht.

Die Landessieger 2018 im Überblick:

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf (Burgenland)

Gamskogelhütte (Kärnten)

Höllental (Niederösterreich)

Schiederweiher (Oberösterreich)

Maria Kirchental (Salzburg)

Schüsserlbrunn (Steiermark)

Hintersteinersee und Walleralm (Tirol)

Silbertal (Vorarlberg)

Am Himmel (Wien)

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Zum besseren Kennenlernen und Nachlesen, sowie als Reise-Anregung erscheint, passend zur Sendung, der mittlerweile vietre Bildband mit allen 27 Flecken aus der Show. Herrliche Fotos und interessante Details werden ergänzt um Touristeninformationen. So entsteht eine einmalige Reise zu Österreichs versteckten Kostbarkeiten mit viel Hintergrundwissen. Wir verlosen zehn Exemplare des Buches!

Mitmachen beim Gewinnspiel ist auch ganz einfach: Füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen viel Glück!

Die Show ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ läuft am 26. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2 – Armin Assinger und Barbara Karlich moderieren.