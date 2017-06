Kinotickets und 4-Gang Dinner gewinnen!

Karten für ‚Paris kann warten‘ und ein 4-Gang-Menü im Le Ciel by Toni Mörwald warten

Wir verlosen 2x 2 Karten pro Bundesland für den Film ‚Paris kann warten‘ und ein 4-gängiges Menü im Le Ciel by Toni Mörwald für zwei Personen im legendären Grand Hotel Wien. In der romantischen Komödie wollen sich der Hollywood-Produzent Michael (Alec Baldwin) und seine Frau Anne (Diane Lane) ein paar Tage im Süden von Frankreich gönnen. Leider wird Michael in Budapest verlangt. In der Zwischenzeit kommt seine Frau dem Geschäftspartner ihres Mannes Jacques (Arnaud Viard) näher …

Mitmachen und gewinnen - so einfach geht’s:

Einfach unser Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Spaß!