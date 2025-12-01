Am 18. Dezember 2025 verwandelt sich das Wiener Gartenbaukino in eine Bühne vergangener Kinopracht. Anlässlich des 65-jährigen Jubiläums lädt das traditionsreiche Lichtspielhaus zu einer originalgetreuen Rekonstruktion seines Eröffnungsabends aus dem Jahr 1960 – ein Fest, das damals weit über die Stadt hinaus Gesprächsstoff war.

Wie einst flanieren die Gäste in eleganter Abendgarderobe durchs Foyer: Damen in feinen Stoffen, Herren in edlem Tuch, begleitet vom nostalgischen Flair eines Kinos, das sich in jener Nacht noch einmal im Glanz seiner Anfangsjahre präsentiert. Liebevoll rekonstruierte Details im gesamten Haus lassen die Atmosphäre von damals lebendig werden.

Das Hauptabendprogramm verspricht eine einzigartige Mischung aus historischen Schätzen und zeitgenössischer Eleganz:

Kultige Werbereklamen aus der Welt der 1960er

Eine Modenschau , die an die Präsentationen vergangener Modemetropolen erinnert

Eine klassische Wochenschau, die das Zeitgeschehen jener Ära aufleben lässt

Den krönenden Abschluss bildet die monumentale 70mm-Vorführung des Filmklassikers „SPARTACUS“ – in Farbe, im englischen Original und mit deutschen Untertiteln. Nach dem Film erwartet die Gäste ein stilvoller Ausklang mit Umtrunk, Gesellschaftstanz und ausgewählten Langspielplatten in modernem Ambiente. Auch für kulinarische Kleinigkeiten wird gesorgt.

Die Gäste sind gebeten, in Abendgarderobe zu erscheinen. Sei es im Smoking, im Cocktailkleid oder in ähnlichen Garnituren, die dem Ereignis gebühren.

