In der idyllischen Kleinstadt ist Weihnachten angekommen! Bürgermeisterin Carole sorgt mit vollem Einsatz dafür, dass die Gemeinde in festlicher Pracht erstrahlt, während ihr fürsorglicher Ehemann Alain die Feierlichkeiten an Heiligabend im heimischen Kreis vorbereitet.

Doch sobald die Kinder ankommen, zerplatzen die Hoffnungen auf ein harmonisches Fest. Plötzlich werden alle traditionellen Rituale auf den Prüfstand gestellt: Der Wein muss unbedingt aus biologischem Anbau sein, die Lichter für die Weihnachtsdeko bleiben aus, und Alains heißgeliebte Gänseleberpastete ist ein absolutes No-Go.

Nicht nur die Welt draußen, auch am Familientisch gerät das Klima ordentlich ins Wanken. Zudem warten alle gespannt auf die große Nachricht, die die älteste Tochter verkünden will.