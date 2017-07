Mit TV-MEDIA und Raiffeisen zum Frequency Festival 2017

Gewinne 1x 2 Tickets für das Frequency Festival 2017 von 15. bis 17. August 2017 im Greenpark St. Pölten

FM4 Frequency 2017

Achtung, neues Festivaldatum: 15. bis 17. August 2017 (der 15. August ist ein Feiertag)!

Greenpark St. Pölten

Line-up (wird laufend upgedatet)

Neu im Daypark: Bilderbuch, Flume, The Offspring, Cypress Hill, Birdy, At The Drive In, George Ezra, Band of Horses, Jennifer Rostock, Yung hurn, Dame, The Pretty Reckless, Fiva x JRBB - Jazzrausch Bigband, 257ers, The Amity Affliction, Anne-Marie, Bear's Den, Karate Andi, Nimo, Die Rakede und KYTES!

Neu im Nightpark: SIGMA, Mija, Culture Shock, Hamilton, Teddy Killerz und 2SHY MC!

Day Park

Mumford & Sons, Billy Talent, Rise Against, Moderat, Wanda, Kraftklub, Raf Camora & Bonez MC, White Lies

Night Park

Foreign Beggars, Sub Focus, The Bloody Beetroots (live), Dope D.O.D., Gorgon City, Gramatik, Noisia (Outer Edges), Rockwell, Valentino Khan, Yellow Claw

Jetzt Tickets sichern

Tickets in allen Raiffeisenbanken sowie auf www.ticketbox.at mit Ermäßigung für Raiffeisen-Club-Mitglieder.

1x 2 Tickets für das Festival gewinnen!

Fülle einfach das Formular aus und Du nimmst an unserer Verlosung teil. Wir wünschen Dir viel Glück und viel Spaß!

*Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Informationsmaterial (via SMS, E-Mail, Telefon und Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Magazine und Online-Medien, sowie Marketingmaßnahmen, nämlich Gewinnspiele und Veranstaltungen und Newsletter verwendet werden können. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo@tv-media.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Einsendeschluss: 06.08.2017. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.

Official 2016 Aftermovie of Austrias best Alternative/Indie/Pop/Punk/Rock/Electro/HIpHop-Festival. © Video: FM4 Frequency Festival

