„Dream the Impossible“ ist eine außergewöhnliche Magie-Show von Fab Fox, die traditionelle Zaubertricks hinter sich lässt und eine mitreißende Erzählung mit Akrobatik, Musik und Humor vereint. In dieser modernen Show, die die nächste Generation der Magie repräsentiert, überrascht Fox das Publikum mit außergewöhnlichen Effekten wie dem Fliegen durch den Raum, Zeitmanipulation und dem Verschwinden von Menschen, die an einem anderen Ort wieder auftauchen. Die Show basiert auf einer poetischen Geschichte, die die Botschaft vermittelt, dass alles im Leben möglich ist, wenn man daran glaubt. Fab Fox, der schon mit seiner ersten Show „FABULOUS“ mehr als 15.000 Fans begeisterte, gibt sich mit diesem Erfolg nicht zufrieden. Er beschreibt „Dream the Impossible“ als das nächste große Kapitel seiner Karriere, mit einer Show, die 22 Monate in der Vorbereitung war, um jedes Detail zu perfektionieren. Fox, bekannt für seine spektakulären Auftritte, darunter in der Wiener Stadthalle und vor dem Schloss Schönbrunn, zeigt in „Dream the Impossible“ Magie in einer neuen Dimension, die das Publikum durch innovative Effekte und eine fesselnde Story verzaubert.

