Du bist, was du isst – der Grundstein eines gesunden Lebens wird bereits im Kindesalter gelegt. Wie wichtig gesunde Ernährung ist, zeigt der FC Barcelona gemeinsam mit Beko.

GESÜNDER LEBEN: Eat like a Pro!

Wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken, braucht es vor allem eines, um einen kühlen Kopf zu bewahren: Einen guten Kühlschrank – den besten Partner in puncto Abkühlung und gesunder, frischer Ernährung. Doch welcher Kühlschrank hat das Zeug, um den heißen Sommertemperaturen den Kampf anzusagen und zeitgleich unserer Gesundheit unter die Arme zu greifen? Die Antwort liefert Beko mit dem innovativen Beko Side by Side. „Wirft man einen Blick in heimische Küchen“, so Philipp Breitenecker, Marketingleiter bei Beko, „sieht man Geräte, die zwar alle eine Funktion erfüllen, unterm Strich aber austauschbar sind. Genau dieser Gleichgültigkeit wollten wir ein Ende setzen und haben ein Produkt entwickelt, das neben seinem innovativen Nutzen mit einer starken emotionalen Komponente beim Verbaucher punktet. Das Ergebnis dieses Prozesses ist der Beko Side by Side, der mehr ist als ein normaler Kühlschrank und fast schon eine Art Lebensphilosophie vermittelt.“

GEMEINSAM GESUND!

Der Star unter den Kühlschränken ist vor allem für Menschen gedacht, die aktiv an ihrer Gesundheit arbeiten möchten und ein Bewusstsein für Körper und Geist haben. Ein Gemeinschaftsgedanke, dem die Kampagne „Eat like a Pro“ zusätzlichen Tiefgang verleiht. Denn Beko – seit Februar 2018 Hauptsponsor des FC Barcelona – zielt gemeinsam mit den Stars der Mannschaft auf die Wichtigkeit gesunder Ernährung im Kindesalter ab. Mit Gerard Piqué als Markenbotschafter der Kampagne wird Kindern gezeigt, was bei ihren Helden am Teller landet, um in jedem Spiel Bestleistungen zu erzielen. „Deshalb richtet sich der Beko Side by Side auch speziell an Eltern und Erwachsene, die auf die Gesundheit ihres Nachwuchses bedacht sind. Denn Ziel der Kampagne ist es, die Anzahl übergewichtiger Kinder zu reduzieren“, so der Beko Marketingleiter.

Der coole Kampagnen-Star trägt die Bezeichnung GN 1416221 ZX und vereint, laut Breitenecker, „Top-Qualität sowie smarte Innovationen, die unseren Kunden den Alltag erleichtern.“ Den Beko Side by Side gibt es im Fachhandel zum unverbindlich empfohlenen Preis von 1.549 Euro.

Nach jedem Großeinkauf stellt man fest, dass entweder der Kühl- oder der Gefrierschrank zu klein ist – je nachdem, von welchen Lebensmitteln man mehr eingekauft hat. Der smarte Beko Side by Side hat dieses Problem aus der Welt geschafft. Dank MultiZone lässt sich die Temperatur im 77 Liter großen Fach zwischen -24°C und +10°C einstellen. Für diese Verwandlung vom Kühl- zum Gefrierschrank braucht es nur einen Knopfdruck. Weitere smarte Technologien des Side by Side: Active Fresh Blue Light zum Schutz des Vitamin-C-Gehalts sowie EverFresh+, um Obst & Gemüse bis zu 30 Tage lang frisch zu halten.

Features

626 Liter Kühl-Gefrier-Kombi mit 4 Türen;

Kühlteil: 297l Nutzinhalt, 30l Superfresh-Zone (0-3°C), 6 Türabsteller, 2 Gemüse-laden, 2 Eierablagen, Schnellkühlfunktion, 77l MultiZone-Fach (-24°C bis +10°C)

Gefrierteil: 165l Nutzinhalt (inkl. MultiZone-Fach), Schnellgefrierfunktion;

LC-Touchdisplay, LED Innenraumbe-

leuchtug, antibakterielle Türdichtung;

ahresenergieverbrauch: 464 kWh

Geräuschpegel: 45 dB(A)

Gefriervermögen kg/24 h: 8 kg

Max. Lagerzeit bei Störung: 15 Stunden

Maße: 1820 x 908 x 758 mm

Wir wünschen viel Glück!