Gewinnspiel: Tickets für die Lesung der Drei ??? und CDs

Wir verlosen Tickets für die Lesung der Drei ??? im Wiener Konzerthaus sowie CDs des Fragezeichen-Hörspiels Tauchgang ins Ungewisse.

Fragezeichen-Fans aufgepasst: Am Sonntag, 23. Februar 2020, findet im Wiener Konzerthaus ein ganz besonderes Event statt. Zwar schon seit Monaten ausverkauft, aber bei uns gibt es noch Tickets!

Originalsprecher gehen auf Lese-Tour!

Vierzig Jahre Die drei ??? im Hörspiel – das wird gefeiert! Natürlich mit den Original-Sprechern der Kult-Detektive: Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich. Anlässlich dieses Jubiläums gehen die drei nicht ins Tonstudio, sondern mit „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ live auf die großen Bühnen – nach fünf Jahren wieder ein eigens geschriebenes Live-Hörspiel. Die neue Bühnenshow erzeugt eine spannende Atmosphäre, wie sie die Fans aus den ersten Fällen kennen: klassische Rätsel, wertvolles Diebesgut, geheimnisvolle Artefakte – und die Rückkehr des traditionellen Erzählers. Eine Inszenierung, die mit wohlig gruseliger Spannung, augenzwinkerndem Humor und viel Nostalgie sowohl die Kassettenkinder der ersten Stunde als auch junge Fans fesseln wird. Regie führt erneut Kai Schwind.

Behind The Scenes | Hamburg 2019 © Video: YouTube

Und darum wird es gehen: Schon viel zu lange hatten Justus, Peter und Bob keinen spannenden Fall mehr zu bearbeiten. Da taucht plötzlich eine alte Bekannte auf und macht der Langeweile ein Ende, denn sie bittet die drei ??? um Hilfe. Vorerst geht es lediglich darum, auf einen Hund aufpassen. Doch das ist der Auftakt zu einem mysteriösen Fall, der die drei Detektive an geheimnisvolle Orte und in mehr als brenzlige Situationen bringt. Als ihnen klar wird, wer hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist es zu spät – die drei ??? sind in akuter Lebensgefahr.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Wer jetzt Lust bekommen hat, live bei der Show dabei zu sein, kann bei uns die allerletzten Tickets für diese einmalige Lesung gewinnen – wir verlosen 2 x 2 Karten. Und: Jeder der beim Hauptpreis leer ausgeht, hat darüber hinaus die Chance, eine von 5 CDs mit dem Fall Tauchgang ins Ungewisse abzusahnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Wir wünschen viel Spaß!