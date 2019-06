Going Underground ist ein 90 Minuten langes Escape the Room Premium-Abenteuer, bei dem man selbst die Hauptrolle spielt

TV-MEDIA verlost 10x Live-Action-Abenteuer von Crime Runners in Österreichs aufwendigstem Escape Room!

Willst du 90 Minuten pures Live-Action-Adventure von Crime Runners in einem der hochwertigsten Escape Rooms Europas erleben und zum Hauptdarsteller in einem Indiana Jones Blockbuster werden?

Wir verlosen je 5 Abenteuer zur Congess Trilogie und Going Underground.

© Thomas Peintinger / Crime Runners

Die Gewinner erhalten die Gutschein Codes per E-Mail und können diese dann auf crimerunners.at einlösen.

So geht’s: Einfach das Erlebnis und den jeweiligen Timeslot auswählen und fix buchen (beim Bezahlvorgang bitte den Code ins vorhergesehene Feld eingeben).

Wichtig: Keine Weitergabe an Dritte erlaubt. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen von Crime Runners und keine Barablöse möglich.

Crime Runners: Going Underground. 90 Minuten Premium Escape the Room in Wien © Video: YouTube

Mitquizzen und gewinnen - so einfach geht’s:

Um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, haben wir ein kleines Quiz erstellt. Einfach mitmachen und schon ist man bei der Verlosung dabei.

Und: Allen, die mitgespielt haben, schenken wir 1 Monat TV-MEDIA-Lesevergnügen dazu (endet natürlich automatisch)!