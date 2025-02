In Bridget Jones – Verrückt nach ihm ist Bridget erneut allein: Seit dem tragischen Verlust von Mark vor vier Jahren meistert sie den Alltag als alleinerziehende Mutter ihrer beiden Kinder, des zehnjährigen Billy und der sechsjährigen Mabel. Unterstützung erhält sie dabei von ihren treuen Freunden – darunter überraschenderweise auch ihr einstiger Liebhaber Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Motiviert durch ihre Wahlfamilie, zu der Shazzer, Jude, Tom, ihre Kollegin Miranda, ihr ehemaliger Chef Richard Finch und ihre Gynäkologin Dr. Rawlings gehören, wagt Bridget einen Neuanfang in Sachen Leben und Liebe. Sie stürzt sich wieder in die Arbeitswelt und testet sogar Dating-Apps. Schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit eines charmanten und lebensfrohen jüngeren Mannes (Leo Woodall, Zwei an einem Tag, White Lotus) auf sich.

Ab 27. 2. nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist am 2.3.2025