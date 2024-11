Am 30.11.24 ist es soweit: Die 15. Bounce Fight Night vereint die Elite des Boxsports und verspricht besondere Spannung. Dieses Event steht ganz im Zeichen des Gedenkens an deren kürzlich verstorbenen Initiator und Trainer-Ikone Daniel Nader, der am 6. November 2024 nach kurzer schwerer Krankheit von uns gegangen ist. „Es war sein Wunsch, dass wir weitermachen“, so sein Bruder und Ex-Profiboxer Marcos Nader. Für die Bounce-Athlet*innen wird diese Veranstaltung dadurch zu einem besonderen Kampfabend, der seine Leidenschaft und seinen Einsatz für den Boxsport würdigt. In seinem Sinne wird die renommierte Veranstaltung im Hotel Intercontinental ausgetragen.

Im Hauptkampf des Abends steht die Titelverteidigung der World Championship der WBF. Die amtierende Weltmeisterin Michaela Kotaskova tritt gegen eine schwedische Herausforderin Mikaela Lauren an.

Im zweiten Profikampf seiner Karriere wird der erfahrene Ex-Thaibox-Weltmeister Fadi Merza in den Ring steigen, um auch im Boxsport weiter Fuß zu fassen. Zudem wird der bisher ungeschlagene Profiboxer Mobin Kahraze und das aktuell größte Talent im Profistall von Bounce sein Können unter Beweis stellen und die Zuschauer mit seinem dynamischen Kampfstil begeistern.

Die Bounce Fight Night hat sich über die Jahre als größte und erfolgreichste Fight-Serie Österreichs etabliert, bei der sowohl aufstrebende Talente als auch etablierte Profis den Zuschauern einen unvergesslichen Abend bieten.

