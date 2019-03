Wir verlosen zwei Blu-rays und zwei DVDs des Netflix-Hits mit Natalie Portman!

Vor 30 Jahren erschütterte ein mysteriöses Ereignis das Gebiet, das jetzt als Area X bekannt ist. Um herauszufinden, was hinter der schimmernden Grenze geschieht, entsendete die Regierung bereits mehrere geheime Forschungstruppen, alle Missionen scheiterten – nur der Soldat Kane (Oscar Isaac) kam lebend zurück. Ein neues Team aus vier Wisschenschaflterinnen, darunter Kanes Frau, die Biologin Lena (Natalie Portman), soll nun endgültig die bedrohlichen Geheimnisse der Region lüften. Als die Forscherinnen Area X betreten, entdecken sie eine merkwürdige Umwelt, die von einer fremden Existenz manipuliert zu werden scheint. Und schon bald bemerken sie erste Veränderungen an sich selbst …

Auslöschung – Trailer (Deutsch) © Video: 2018 Paramount Pictures

Packender Survival-Thriller!

Was wie ein mysteriöses Sci-Fi-Drama anhebt, wandelt sich zum toll inszenierten Survival-Thriller mit Horror-Einlagen und mündet in ein packendes Finale, das ganz nebenbei spannende philosophische Fragen über die menschliche Existenz, das Leben, das Universum und die Evolution aufwirft. Nach Ex Machina gelang Alex Garland eine weitere kleine Sci-Fi-Perle!

Natürlich war die Aufregung groß, als sich Streaming-Riese Netflix die Ausstrahlungsrechte dieses Werks sicherte und ein regulärer Kinostart abgeblasen wurde (TV-MEDIA berichtete). Dafür dürfen sich Cineasten, die sich ihre Filme gerne daheim ins Regal stellen jetzt umso mehr freuen, denn Auslöschung erscheint am Donnerstag, 14. März endlich auch als Home-Entertainment-Release auf DVD und Blu-ray.

