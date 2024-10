Mit TV-MEDIA zu Rudi Dolezal!

Der Musik- und Dokufilmer Rudi Dolezal tritt am 24. Oktober um 19:30 Uhr im Wiener Vindobona mit „100 Jahre Austropop" auf. Der Wiener liest in der multimedialen Leseshow aus seinem Buch „Die Geschichte des Austropop in 20 Songs", dazu gibt‘s Anekdoten und Videos.

TV-MEDIA verlost 3 x 2 Tickets - jetzt mitmachen und gewinnen!