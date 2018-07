WM 2018: Uruguay gegen Frankreich (Viertelfinale)

6. 7., 16 Uhr, Nischni Nowgorod. Wenn es nach der Statistik geht, gibt’s ein 0:0. Von acht Spielen dieser beiden Teams gegeneinander endeten vier torlos (zwei davon bei einer WM: 2002 und 2010, jeweils in der Gruppenphase). Einmal war Uruguay bei einer WM erfolgreich: 1966 in England mit 2:1. Insgesamt liegen die Südamerikaner in der Gesamtbilanz mit 3 zu 1 Siegen vorne. Wer heute gewinnt, den erwartet im Semifinale Brasilien oder Belgien. Uruguay war zweimal Weltmeister (1930 zu Hause und 1950), Frankreich einmal (bei der Heim-WM 1998).

