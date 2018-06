WM 2018: Spanien gegen Russland (Achtelfinale)

1. 7., 16 Uhr, Moskau (Luschniki). Elfmal trafen die Spanier bereits auf Russland (bzw. die UdSSR und die GUS): Sechsmal gingen sie als Sieger vom Platz, nur einmal als Verlierer (in der Quali für die EM 1972). 1964 bei der Heim-EM schlugen sie die Sowjetunion im Finale 2:1, gegen Russland gab es in jüngerer Vergangenheit drei EM-Spiele: 2004 in der Gruppenphase (1:0), 2008 zunächst in der Vorrunde in Innsbruck ein 4:1, dann im Semifinale in Wien ein 3:0. Außer dem Heimvorteil spricht heute nicht viel für die Russen, allerdings konnten sich die Spanier in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Marokko auch nicht mit Ruhm bekleckern.

