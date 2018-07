WM 2018: Schweden gegen England (Achtelfinale)

7. 7., 16 Uhr, Samara. Die Skandinavier zählen nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Engländer, die gern ihren WM-Titel von 1966 wiederholen würden: In der Gesamtbilanz stehen 7 Siege genauso vielen Niederlagen gegenüber (bei 9 Unentschieden). Ausgeglichen auch die Bilanz bei Weltmeisterschaften: 1:1 (2002) und 2:2 (2006). In der Qualifikation für die WM 1990 gab es zweimal ein torloses Remis – beide Teams fuhren zur Endrunde nach Italien. Bei Europameisterschaften gewannen einmal die Schweden (1992 mit 2:1), einmal die Engländer (mit 3:2, 2012), jeweils in der Gruppenphase. Der heutige Sieger bekommt es im Semifinale entweder mit Gastgeber Russland oder mit Kroatien zu tun.

