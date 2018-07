WM 2018: Russland gegen Kroatien (Viertelfinale)

7. 7., 20 Uhr, Sotschi. Kroatien hat erst seit 1990 eine eigene Mannschaft (davor Jugoslawien). Seither traf man sich dreimal mit Russland: In der Qualifikation für die EM 2008 trennten sich die Teams zweimal 0:0 – beide waren anschließend bei der Endrunde in der Schweiz und Österreich dabei (im Gegensatz zu den Engländern, die ebenfalls in dieser Qualigruppe spielten). Ein Freundschaftsspiel vor knapp drei Jahren in Rostow konnten die Kroaten 3:1 gewinnen. Für die beiden Teams geht um den Einzug ins Halbfinale gegen Schweden oder England.

