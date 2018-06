WM 2018: Kroatien gegen Dänemark (Achtelfinale)

1. 7., 20 Uhr, Nischni Nowgorod. Bei der EM 1996 in England gab es ein 3:0 der Südeuropäer in der Gruppenphase, die Gesamtbilanz ist mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen in fünf Spielen ausgeglichen. Die bisherigen Leistungen bei der WM sprechen aber eher für die Kroaten, die immerhin Argentinien 3:0 schlugen und ihre Vorrundengruppe mit drei Siegen in drei Spielen beenden konnten. Dänemark hat gerade einmal einen Sieg (gegen Peru) auf dem Konto.

