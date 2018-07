WM 2018: Kolumbien gegen England (Achtelfinale)

3. 7., 20 Uhr, Moskau (Spartak). Statistisch gesehen sind die Engländer der klare Favorit: In fünf Spielen gab es zwei Remis und drei Siege der „Three Lions“ – einen davon mit 2:0 in der Gruppenphase der WM 1998. England zehrt immer noch vom WM-Titel 1966, danach gab lediglich einen vierten Platz bei der WM 1990. Sollten die Kolumbianer das Viertelfinale erreichen, würden sie ihren größten WM-Erfolg einstellen: Vor vier Jahren in Brasilien kamen sie ebenfalls unter die letzten acht, wo sie gegen die Gastgeber ausschieden.

