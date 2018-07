WM 2018: Frankreich gegen Kroatien (Finale)

15. 7., 17 Uhr, Moskau (Luschniki-Stadion). Die Gesamtbilanz spricht ganz klar für die Equipe Tricolore: in fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Bei Großereignissen trafen sich Les Bleus und die Karierten, wie das kroatische Team genannt wird, zweimal: Bei der WM 1998 (die erste Weltmeisterschaft für Kroatien überhaupt) setzte sich Frankreich in Paris im Halbfinale mit 2:1 durch und gewann später den Titel, bei der EM 2004 gab es ein 2:2 in der Gruppenphase – Frankreich kam weiter, Kroatien schied aus. Frankreich könnte heute seinen zweiten WM-Titel einfahren, die Kroaten haben ihr bestes Ergebnis, den dritten Platz 1998, schon übertroffen.